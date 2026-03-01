Scène ouverte à la danse jazz #4 Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Les étudiantes et étudiants en DNSPD de 2e et 3e année du PSPBB présentent des pièces de leur répertoire, des créations et des cartes blanches.

Au programme :

Cartes blanches des étudiantes et étudiants

Pulse, Abou Lagraa

Création 2026, Amala Dianor (Avec les étudiantes et étudiants DNSPD3 du CNSMDP et du PSPBB)

Le mardi 31 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS

