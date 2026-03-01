Scène ouverte à la danse jazz #4 Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
Scène ouverte à la danse jazz #4 Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS mardi 31 mars 2026.
Les étudiantes et étudiants en DNSPD de 2e et 3e année du PSPBB présentent des pièces de leur répertoire, des créations et des cartes blanches.
Au programme :
Cartes blanches des étudiantes et étudiants
Pulse, Abou Lagraa
Création 2026, Amala Dianor (Avec les étudiantes et étudiants DNSPD3 du CNSMDP et du PSPBB)
Les étudiantes et étudiants en DNSPD de 2e et 3e année du PSPBB présentent des pièces de leur répertoire, des créations et des cartes blanches.
Le mardi 31 mars 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-31T22:30:00+02:00
fin : 2026-03-31T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-31T19:30:00+02:00_2026-03-31T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS
https://www.pspbb.fr/agenda/danse/scene-ouverte-la-danse-jazz-4-3715
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Claude Debussy et trouvez le meilleur itinéraire