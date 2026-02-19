Scène Ouverte à la Feuillée.

La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’Arrée-crée et Mélarzik organisent une nouvelle scène ouverte. Ce sera samedi 21 mars prochain à la salle polyvalente de la Feuillée. Venez nombreux dès 18h! .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 99 82 64 12

