Scène Ouverte à la Feuillée. La Feuillée samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’Arrée-crée et Mélarzik organisent une nouvelle scène ouverte. Ce sera samedi 21 mars prochain à la salle polyvalente de la Feuillée. Venez nombreux dès 18h! .
La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 99 82 64 12
