Vosges

Scène ouverte à La Friche avec la participation de l’atelier blues-rock de Cédric Benoit La Friche 29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24 20:00:00

2025-05-24

Le Conservatoire et La Friche vous invitent à une scène ouverte, dans le cadre de la journée de l’estampe, avec la participation de l’ensemble blues-rock de Cédric Benoit, entrée libre.Tout public

La Friche 29 rue de la Gare

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The Conservatoire and La Friche invite you to an open stage, as part of Print Day, with the participation of Cédric Benoit’s blues-rock ensemble, free admission.

German :

Das Konservatorium und La Friche laden Sie im Rahmen des Tages der Druckgrafik zu einer offenen Bühne ein, an der das Blues-Rock-Ensemble von Cédric Benoit teilnimmt, Eintritt frei.

Italiano :

Il Conservatorio e La Friche vi invitano a un open stage, nell’ambito della Giornata della Stampa, con la partecipazione dell’ensemble blues-rock di Cédric Benoit, a ingresso libero.

Espanol :

El Conservatorio y La Friche le invitan a un escenario abierto, en el marco del Día de la Imprenta, con la participación del conjunto de blues-rock de Cédric Benoit, entrada gratuita.

