Scène ouverte à la Loco La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans 27 juin 2025 19:00

Drôme

Scène ouverte à la Loco La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

LA SCENE OUVERTE DE LA LOCO Un lieu insolite + des wagons de bonne humeur + tout un tas de personnes qui ont envie de partager leur passion, leur passe temps, leur univers ! et exceptionnellement, la scène ouverte sera suivi d’un JAM

.

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

THE LOCO OPEN SCENE: An unusual venue + wagons of good cheer + a whole host of people eager to share their passion, their hobbies, their world! And exceptionally, the open scene will be followed by a JAM

German :

DIE OFFENE BÜHNE DER LOCO: Ein ungewöhnlicher Ort + Wagenladungen guter Laune + eine ganze Reihe von Menschen, die ihre Leidenschaft, ihr Hobby, ihre Welt teilen wollen! und ausnahmsweise folgt auf die offene Bühne ein JAM

Italiano :

L’OPEN STAGE DI LOCO: Un luogo insolito + vagoni di buon umore + un’infinità di persone desiderose di condividere le loro passioni, i loro hobby, il loro mondo! E, eccezionalmente, l’open stage sarà seguito da una JAM!

Espanol :

EL LOCO OPEN STAGE: Un lugar insólito + vagones de buen humor + un montón de gente dispuesta a compartir su pasión, sus aficiones, su mundo… Y, excepcionalmente, ¡el open stage irá seguido de una JAM!

L’événement Scène ouverte à la Loco Saillans a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme