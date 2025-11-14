Scène ouverte à la Locomotive Saillans

Scène ouverte à la Locomotive Saillans vendredi 14 novembre 2025.

Scène ouverte à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Montrez nous vos talents! Musique, théâtre, magie, slam, danse, clown ou autres …Bienvenu à ton univers. Tout est possible! Piano et guitare sur place.

.

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Show us your talents! Music, theater, magic, slam, dance, clowning or other … Welcome to your world. Everything is possible! Piano and guitar on site.

German :

Zeige uns deine Talente! Musik, Theater, Zauberei, Slam, Tanz, Clown oder was auch immer … Willkommen in deiner Welt. Alles ist möglich! Klavier und Gitarre vor Ort.

Italiano :

Mostraci il tuo talento! Musica, teatro, magia, slam, danza, clownerie o altro… Benvenuti nel vostro mondo. Tutto è possibile! Pianoforte e chitarra in loco.

Espanol :

¡Muéstranos tus talentos! Música, teatro, magia, slam, danza, clown u otros… Bienvenido a tu mundo. ¡Todo es posible! Piano y guitarra in situ.

L’événement Scène ouverte à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme