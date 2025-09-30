Scène ouverte à la Prade Pradines

Scène ouverte à la Prade Pradines mardi 10 février 2026.

Scène ouverte à la Prade

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

2026-02-10

Les artistes amateurs ou professionnels de tous horizons se succèderont dans un cadre convivial et chaleureux pour vous offrir une parenthèse musicale.

À la carte, planches de fromages et charcuteries, accompagnées de bières locales, vins et champagne

À la carte, planches de fromages et charcuteries, accompagnées de bières locales, vins et champagne. Ou pour les plus sages des boissons non alcoolisés bio et artisanales. Sans oublier les cafés et thés gourmands. .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 48 33 31 16 laprade@pradines.fr

English :

Amateur and professional artists from all horizons will take turns in a warm and friendly setting to offer you a musical interlude.

On the menu: cheese and charcuterie platters, accompanied by local beers, wines and champagne

German :

Amateur- und Profikünstler aus allen Bereichen werden sich in einem freundlichen und warmen Rahmen abwechseln, um Ihnen eine musikalische Auszeit zu bieten.

Auf der Speisekarte stehen Käse- und Wurstplatten, begleitet von lokalen Bieren, Weinen und Champagner

Italiano :

Artisti dilettanti e professionisti di ogni estrazione saliranno sul palco in un ambiente caldo e accogliente per offrirvi un intermezzo musicale.

Il menu comprende taglieri di formaggi e salumi, accompagnati da birre locali, vini e champagne

Espanol :

Artistas aficionados y profesionales de todos los ámbitos subirán al escenario en un ambiente cálido y acogedor para ofrecerle un interludio musical.

El menú incluye tablas de quesos y embutidos, acompañadas de cervezas, vinos y champán locales

