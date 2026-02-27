Scène ouverte à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2026-03-07
2026-03-07
Tout public
Les scènes ouvertes font leur grand retour !
À tous les chanteurs et musiciens amateurs, les sûrs d’eux, les timides, les approximatifs, les irréguliers, les à peu près , les j’y suis presque , les j’y arriverai jamais , les casseroles invétérées Peu importe ton niveau, cette scène est pour toi !
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 55 18 tour@montsaugeon.fr
