Scène ouverte à la Tour des Villains

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Date : 2026-03-07

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Les scènes ouvertes font leur grand retour !

À tous les chanteurs et musiciens amateurs, les sûrs d’eux, les timides, les approximatifs, les irréguliers, les à peu près , les j’y suis presque , les j’y arriverai jamais , les casseroles invétérées Peu importe ton niveau, cette scène est pour toi !

Gratuit .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 55 18 tour@montsaugeon.fr

L’événement Scène ouverte à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-02-24 par Antenne du Pays de Langres