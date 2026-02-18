Scène Ouverte à l’Agora de PAMbio L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
Scène ouverte multi arts à l’Agora de PAMbio musique, chants, lectures…
Pour tous les âges !
19h apéro partagé
20h scène ouverte avec vos talentsTout public
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 93 39 27 seb.louv@gmail.com
English :
Multi-arts open stage at PAMbio’s Agora: music, singing, readings…
For all ages!
7pm: shared aperitif
8pm: open stage with your talents
