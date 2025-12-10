Scène ouverte à l’Entracte du 640 Capbreton

Scène ouverte à l’Entracte du 640

12D Rue du Hapchot Capbreton Landes

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Chaque dernier vendredi du mois, la musique s’invite à L’Entracte du 640 pour une Jam Session vivante et conviviale

Une soirée placée sous le signe du partage, du live et de la créativité.

Musiciens, chanteurs et curieux se retrouvent pour une scène ouverte à tous, animée par un MC invité.

Au programme improvisations, compositions personnelles et reprises, dans une ambiance décontractée où la scène se construit au fil des rencontres.

Tout au long de la soirée, on peut manger et boire sur place tapas, street food maison (burgers, burritos…) et boissons du bar accompagnent la musique.

Une atmosphère chaleureuse, un public bienveillant et de la bonne humeur garantie. .

