Scène ouverte à l’Epace21 Calès
Scène ouverte à l’Epace21 Calès mercredi 21 janvier 2026.
Scène ouverte à l’Epace21
5 place de la croix Calès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-21 2026-03-21
L’espace21 propose aux artistes, auteurs, poètes, philosophes, comédiens et débutants de venir s'exprimer
une soirée par mois mixité culturelle, expression libre et contemporaine nous sourient
L’espace21 propose aux artistes, auteurs, poètes, philosophes, comédiens et débutants de venir s'exprimer
une soirée par mois mixité culturelle, expression libre et contemporaine nous sourient. La rencontre est
ponctuée d’un entracte dînatoire convivial
Tout public, repas partagé
Sur réservation .
5 place de la croix Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 80 42 77 86
English :
Espace21 offers artists, authors, poets, philosophers, actors and beginners the chance to express themselves one evening a month
one evening a month: cultural diversity, free expression and contemporary art all come together
L’événement Scène ouverte à l’Epace21 Calès a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne