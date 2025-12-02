Scène ouverte à l’Epace21 Calès

Scène ouverte à l’Epace21

5 place de la croix Calès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-21 2026-03-21

L’espace21 propose aux artistes, auteurs, poètes, philosophes, comédiens et débutants de venir s'exprimer

une soirée par mois mixité culturelle, expression libre et contemporaine nous sourient

Tout public, repas partagé

Sur réservation .

5 place de la croix Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 80 42 77 86

English :

Espace21 offers artists, authors, poets, philosophers, actors and beginners the chance to express themselves one evening a month

one evening a month: cultural diversity, free expression and contemporary art all come together

