Scène ouverte à Pugnac Pugnac

337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac Gironde
Les Scènes Ouvertes du Court-Circuit.
Ouvert à tous, amateurs ou pro, de tous styles.
Tu es musicien(enne), chanteuse(teur), acteur(ctrice), humouriste, poète(sse), cracheur(se) de feu, contorsionniste…
Viens toi aussi occuper la scène et t’exprimer.
Sur place sono, instrument (guitare, basse, batterie, micro).
Restauration préparées avec amour pour accompagner vos breuvages artisanaux. .
337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08
