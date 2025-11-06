Scène ouverte à Spirale

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Spirale vous propose un nouveau rendez-vous pour cette saison 2025-2026 une soirée scène ouverte.

Que tu sois musicien.ne, chanteur.euse, artiste, slam, parolier.ière, ou pas du tout, que tu souhaites jouer ou écouter… cette soirée est faites pour toi !!

Venez prendre possession des lieux et faire vibrer vos cordes vocales !

Le bar associatif assurera l’ambiance tout au long de la soirée.

Ouvert à tous dans un esprit d’échange et de fête.

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 spiraleahistoires@laposte.net

English :

Spirale invites you to a new event for the 2025-2026 season: an open stage evening.

Whether you’re a musician, singer, artist, slammer, lyricist, or not at all, whether you want to play or listen… this evening is for you!

Come and take possession of the premises and make your vocal chords vibrate!

The association bar will provide the atmosphere throughout the evening.

Open to all in a spirit of exchange and celebration.

German :

Spirale bietet Ihnen in der Saison 2025-2026 einen neuen Termin an: einen Abend der offenen Bühne.

Ob du Musiker, Sänger, Künstler, Slammer, Texter oder gar keiner bist, ob du spielen oder zuhören möchtest… dieser Abend ist für dich!!!

Nehmen Sie die Räumlichkeiten in Besitz und lassen Sie Ihre Stimmbänder vibrieren!

Die Bar des Vereins wird den ganzen Abend über für Stimmung sorgen.

Die Veranstaltung ist für alle offen, um sich auszutauschen und zu feiern.

Italiano :

Spirale ha un nuovo appuntamento per la stagione 2025-2026: una serata a scena aperta.

Che tu sia un musicista, un cantante, un artista, uno scrittore di slam, un paroliere o non lo sia affatto, che tu voglia suonare o ascoltare… questa serata è per te!

Venite a conquistare il locale e a far vibrare le vostre corde vocali!

Il bar della comunità offrirà intrattenimento per tutta la serata.

Aperta a tutti in uno spirito di scambio e di festa.

Espanol :

Spirale tiene una nueva cita para la temporada 2025-2026: una velada de escenario abierto.

Tanto si eres músico, cantante, artista, escritor de slam, letrista o no, si quieres tocar o escuchar… ¡esta velada es para ti!

Ven a ocupar el local y haz vibrar tus cuerdas vocales

El bar comunitario amenizará la velada.

Abierto a todos en un espíritu de intercambio y celebración.

