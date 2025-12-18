Scène ouverte acoustique Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 16:00 –

Gratuit : oui entrée libre Tout public

Rendez-vous Chaud Bouillon, scène ouverte acoustique, pour tou.tes les musicien.nes qui ont envie de partager leurs morceaux, en toute simplicité.Faites tourner l’info ! Inscription sur place. ????????????????????????????????Entrée libre et gratuite

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000



