Scène ouverte acoustique Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Scène ouverte acoustique Le Bouillon du Coin - Café associatif du quartier Contrie-Durantière

Scène ouverte acoustique Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes dimanche 21 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 16:00 –
Gratuit : oui entrée libre Tout public 

Rendez-vous Chaud Bouillon, scène ouverte acoustique, pour tou.tes les musicien.nes qui ont envie de partager leurs morceaux, en toute simplicité.Faites tourner l’info ! Inscription sur place. ????????????????????????????????Entrée libre et gratuite

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000


Afficher la carte du lieu Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière et trouvez le meilleur itinéraire