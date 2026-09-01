Scène ouverte animée par la Cie Le Ventre Larrivière-Saint-Savin
samedi 19 septembre 2026 · Larrivière-Saint-Savin
Informations pratiques
Larrivière-Saint-Savin
Scène ouverte animée par la Cie Le Ventre
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les associations locales et les habitants de tout âge sont invités à partager sur scène une petite forme artistique de leur choix, que ce soit de la danse, de la poésie, de la musique ou encore d’autres surprises inattendues ! En solo, en duo ou en chœur, c’est possible ! C’est un bon moyen pour que chacun puisse dévoiler un talent caché et/ou valoriser sa pratique artistique en toute bienveillance.
Inscriptions pour la scène ouverte oblique.leventre@gmail.com ou 05 58 45 45 98. Date limité d’inscription le 15 septembre 2026.
Le petite forme doit durer 10 min max, la cie peut fournir du matériel technique. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 oblique.leventre@gmail.com
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English : Scène ouverte animée par la Cie Le Ventre
L’événement Scène ouverte animée par la Cie Le Ventre Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Grenade