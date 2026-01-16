Scène ouverte Arès
Scène ouverte Arès samedi 21 mars 2026.
Scène ouverte
Rue Jean Templier Arès Gironde
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
On a tous un talent ! Groupe de musique, théâtre, chant, poésie, danse, claquettes etc, la scène est ouverte !
Tout public Gratuit.
Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me
Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .
Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me
