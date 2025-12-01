Scène ouverte au 5 Audincourt
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt Doubs
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Improvisations, surprises et rencontres musicales. Le 5, où les talents se révèlent et le public trinque aux bonnes vibrations, devient le terrain de jeu des musiciens en herbe ou confirmés. Gratuit et sans chichis. .
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
