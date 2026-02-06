Scène ouverte au Bakao Bakao Guéret
Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret Creuse
Début : 2026-02-24
3ème édition de la soirée Scène ouverte organisée par le Bakao, café associatif de la Résidence Allende.
Musique, chant, rap, stand-up et bien d’autres seront au rendez-vous, une dizaine d’artistesvont se relayer sur scène pour vous faire passer un moment inoubliable !
Ouvert à toutes et à tous.
Entrée et participation libre.
Ambiance chaleureuse et conviviale.
Venez découvrir de nouveaux talents et passer une belle soirée autour d’un verre. .
Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
