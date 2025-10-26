Scène ouverte au Bar Breton Bar Breton Brech
Scène ouverte au Bar Breton Bar Breton Brech dimanche 26 octobre 2025.
Scène ouverte au Bar Breton
Bar Breton 6 Rue Georges Cadoudal Brech Morbihan
Début : 2025-10-26 17:00:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
Date(s) :
2025-10-26 2025-11-30 2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26
Contes, chansons, Textes et Poèmes
Consommer au bar sera votre droits d’entrée
Public et Artistes attendus
Merci de vous inscrire par SMS si vous souhaitez conter, chanter, lire .
Bar Breton 6 Rue Georges Cadoudal Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 6 08 37 94 76
