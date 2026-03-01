Scène ouverte au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec
Scène ouverte au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec vendredi 27 mars 2026.
Scène ouverte au Café Breton !
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 21:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Tu aimes chanter, jouer d’un instrument ou tu as quelque chose à dire sur la scène du Café Breton ? La place est à toi !
Vendredi 27 mars, tu pourras monter sur la fameuse scène du Café Breton et t’exprimer comme bon te semble. Alors n’hésite pas à nous envoyer un message pour participer… ou viens simplement soutenir ceux qui oseront se lancer et les applaudir.
Pour participer, envoie-nous un message sur nos réseaux sociaux Instagram Facebook.
On a déjà pas mal d’inscrits et on peut vous dire que ça s’annonce être une très belle soirée !
Restauration de 19h à 21h.
C’est sans réservation. .
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement Scène ouverte au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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