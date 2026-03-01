Scène ouverte au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Scène ouverte au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Tu aimes chanter, jouer d’un instrument ou tu as quelque chose à dire sur la scène du Café Breton ? La place est à toi !

Vendredi 27 mars, tu pourras monter sur la fameuse scène du Café Breton et t’exprimer comme bon te semble. Alors n’hésite pas à nous envoyer un message pour participer… ou viens simplement soutenir ceux qui oseront se lancer et les applaudir.

Pour participer, envoie-nous un message sur nos réseaux sociaux Instagram Facebook.

On a déjà pas mal d’inscrits et on peut vous dire que ça s’annonce être une très belle soirée !

Restauration de 19h à 21h.

C’est sans réservation. .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Scène ouverte au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Perros-Guirec