Scène ouverte au Café Léon Rue de la batellerie Saint-Léon-sur-Vézère

Scène ouverte au Café Léon

Rue de la batellerie Point info Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

19h. Musicien, poète, clown, chanteur. Professionnel, amateur, curieux ou passionné. Vous êtes tous les bienvenus ! Sur réservation. Prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise.

U es musicien ? Poète ? Conteur ? Acrobate ? Exhibitionniste ? Amateur en quête de première scène, professionnel en soif d’intimité ?

Tout le monde est le bienvenu . Alors venez partager vos dons !

Sur réservation. Adhésion à l’association requise. .

Rue de la batellerie Point info Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

English : Scène ouverte au Café Léon

19h. Musician, poet, clown, singer. Professional, amateur, curious or passionate. You’re all welcome! Reservations required. Free, conscious price. Association membership required.

German : Scène ouverte au Café Léon

19h. Musiker, Dichter, Clown, Sänger. Profi, Amateur, neugierig oder leidenschaftlich. Sie sind alle herzlich willkommen! Nur mit vorheriger Reservierung. Freier und bewusster Preis. Mitgliedschaft im Verein erforderlich.

Italiano :

19h. Musicista, poeta, clown, cantante. Professionista, dilettante, curioso o appassionato. Tutti sono i benvenuti! Solo su prenotazione. Prezzo libero e consapevole. È richiesta l’iscrizione all’associazione.

Espanol :

19h. Músico, poeta, payaso, cantante. Profesional, aficionado, curioso o apasionado. Todos son bienvenidos Sólo con reserva previa. Precio libre y consciente. Se requiere afiliación a la asociación.

