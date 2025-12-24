Scène ouverte au Café Léon, le bourg Saint-Léon-sur-Vézère

Scène ouverte au Café Léon

le bourg Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Le Café Léon vous propose une scène ouverte ce soir-là, les artistes, c’est nous ! Venez partager ce que vous aimez — une chanson, un texte, un poème, en solo ou avec vos instruments — qu’il soit de vous ou d’un autre, l’essentiel est de le vivre ensemble. Rendez-vous dès 18h pour une auberge espagnole et les boissons bio du café, puis à 19h place aux prestations… et si l’artiste du jour, c’était vous ? .

le bourg Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon224.org

English : Scène ouverte au Café Léon

Café Léon is offering an open stage: come and share what you love? a song, a text, a poem, solo or with your instruments? whether it’s yours or someone else’s, the main thing is to experience it together. Join us at 6 p.m. for a auberge espagnole , and at 7 p.m. for the performances.

