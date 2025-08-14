Scène ouverte au Marché du terroir Labenne

Scène ouverte au Marché du terroir Labenne jeudi 14 août 2025.

Scène ouverte au Marché du terroir

Place de la République Labenne Landes

Gratuit

Vous voulez vous essayer à la scène ?

Chanter, jouer d’un instrument devant un public ?

C’est ici !!

Les inscriptions seront ouvertes sur place dès 19h. Micro, sono seront à votre disposition pour votre prestation. .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 67 32 07 marcheterroirlabenne@gmail.com

English : Scène ouverte au Marché du terroir

Would you like to try your hand on stage?

Sing, play an instrument in front of an audience?

We’ve got you covered!

German : Scène ouverte au Marché du terroir

Möchten Sie sich auf der Bühne ausprobieren?

Vor einem Publikum singen oder ein Instrument spielen?

Hier ist es!!!

Italiano :

Vi piacerebbe cimentarvi sul palcoscenico?

Cantare o suonare uno strumento davanti a un pubblico?

Questo è il posto giusto!

Espanol : Scène ouverte au Marché du terroir

¿Te gustaría probar suerte en el escenario?

¿Cantar o tocar un instrumento ante el público?

¡Este es el lugar!

