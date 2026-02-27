Scène ouverte au Millésime Restaurant le Millésime Saint-Ciers-sur-Gironde

Scène ouverte au Millésime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Dans une ambiance chaleureuse, participez à une scène ouverte au restaurant le Millésime !

Soirée Hamburger dès 19h30, venez vous régaler avant le spectacle !

Scène ouverte à partir de 20h30 musique, chant, humour, poésie… La scène est à vous !

Que vous soyez artiste ou simplement là pour passer un bon moment, l’ambiance sera chaleureuse et festive ! Ouvert à tous, du débutant au confirmé, pour petits et grands !

Organisé par Jordi. .

Restaurant le Millésime Avenue de la République Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 27

