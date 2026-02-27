Scène ouverte au Millésime Restaurant le Millésime Saint-Ciers-sur-Gironde
Scène ouverte au Millésime Restaurant le Millésime Saint-Ciers-sur-Gironde vendredi 13 mars 2026.
Scène ouverte au Millésime
Restaurant le Millésime Avenue de la République Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Dans une ambiance chaleureuse, participez à une scène ouverte au restaurant le Millésime !
Soirée Hamburger dès 19h30, venez vous régaler avant le spectacle !
Scène ouverte à partir de 20h30 musique, chant, humour, poésie… La scène est à vous !
Que vous soyez artiste ou simplement là pour passer un bon moment, l’ambiance sera chaleureuse et festive ! Ouvert à tous, du débutant au confirmé, pour petits et grands !
Organisé par Jordi. .
Restaurant le Millésime Avenue de la République Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 27
