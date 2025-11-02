Scène ouverte au Pannonica Salle Pannonica Nantes

Scène ouverte au Pannonica 2 novembre 2025 – 21 juin 2026, certains dimanches Salle Pannonica Loire-Atlantique

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T15:00:00 – 2025-11-02T17:00:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00 – 2026-06-21T17:00:00

• Vous êtes chanteur·euse, slameur·euse, seul·e ou en groupe (5 personnes maximum)

• Vous êtes des artistes amateurs·trices

• Votre répertoire (original ou reprises) est en français ?

Notre Scène Ouverte est faite pour vous ! Venez faire vos premiers pas sur scène et faites l’expérience de conditions d’accueil dignes d’artistes confirmé·es !

Pour vous inscrire, envoyez un e-mail à sceneouverte@labouchedair.com avec les informations suivantes : contact (nom, mail, tel), nom et description du groupe / de l’artiste, date de la scène ouverte souhaitée, lien d’écoute et/ou envoi d’un mp3 obligatoire.

Fermeture des inscriptions le 2 octobre.

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Christophe Guary