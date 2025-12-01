Scène ouverte autour du théâtre et de la danse Espace Simone Veil Vernon

Scène ouverte autour du théâtre et de la danse

Espace Simone Veil 15 boulevard d'Aylmer Vernon

26 décembre 2025 20:30

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Le vendredi 26 décembre, l’Espace Simone-Veil vous ouvre ses portes pour une scène ouverte mêlant théâtre et danse. Durant deux heures, assistez à des performances variées où artistes amateurs et confirmés partageront leur créativité et leur énergie sur scène. Un moment vivant et convivial à découvrir en famille ou entre amis. L’entrée est libre, mais les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

English : Scène ouverte autour du théâtre et de la danse

L’événement Scène ouverte autour du théâtre et de la danse Vernon a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération