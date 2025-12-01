Scène ouverte autour du théâtre et de la danse Espace Simone Veil Vernon
Scène ouverte autour du théâtre et de la danse Espace Simone Veil Vernon vendredi 26 décembre 2025.
Scène ouverte autour du théâtre et de la danse
Espace Simone Veil 15 boulevard d’Aylmer Vernon Eure
Début : 2025-12-26 20:30:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Le vendredi 26 décembre, l’Espace Simone-Veil vous ouvre ses portes pour une scène ouverte mêlant théâtre et danse. Durant deux heures, assistez à des performances variées où artistes amateurs et confirmés partageront leur créativité et leur énergie sur scène. Un moment vivant et convivial à découvrir en famille ou entre amis. L’entrée est libre, mais les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Espace Simone Veil 15 boulevard d’Aylmer Vernon 27200 Eure Normandie
