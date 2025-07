Scène Ouverte aux Talents Amateurs Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-23 19:45:00

fin : 2025-08-23 20:30:00

2025-08-23

Place aux talents amateurs locaux ! (Pourquoi pas vous ?!)

Poésie, musique, sketch, slam, premières pages de roman…

Des artistes et auteurs amateurs vous livrent leurs morceaux choisis, entourés de la Brigade d’Intervention Théâtrale.

En plein air. Restauration-buvette sur place.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

