Scène-Ouverte aux Wagons Saint-Branchs
Scène-Ouverte aux Wagons Saint-Branchs samedi 18 avril 2026.
Scène-Ouverte aux Wagons
Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Samedi 18 Avril 20h30
Scène Ouverte aux Wagons
Deuxième Scène-Ouverte de la saison
C’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo…
Samedi 18 Avril 20h30
Scène Ouverte aux Wagons
Deuxième Scène-Ouverte de la saison
C’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo…
D’une durée de 10 à15 minutes par participant ou par groupe, les interventions s’enchainent.
Inscriptions ouvertes un mois avant !
Contactez-nous aux 09 50 15 91 48 ou 06 24 60 16 89
ou par mail leswagons37@gmail.com
(Nous pourrons accueillir 6 à 7 prestations maximum pour la soirée). .
Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Scène-Ouverte takes place from 8:30 pm at Les Wagons. It’s a chance to try out and share songs, texts, music and short plays with an audience…… .
L’événement Scène-Ouverte aux Wagons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme