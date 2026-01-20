Scène-Ouverte aux Wagons

Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 Avril 20h30

​Scène Ouverte​ aux Wagons

​​Deuxième Scène-Ouverte de la saison

C’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo…

Samedi 18 Avril 20h30

​Scène Ouverte​ aux Wagons

​​Deuxième Scène-Ouverte de la saison

C’est l’occasion de tester devant un public vos chansons, vos textes, vos morceaux de musique, vos compositions, vos pièces courtes de théâtre en solo, en duo…

D’une durée de 10 à15 minutes par participant ou par groupe, les interventions s’enchainent.

Inscriptions ouvertes un mois avant !

Contactez-nous aux 09 50 15 91 48 ou 06 24 60 16 89

ou par mail leswagons37@gmail.com

(Nous pourrons accueillir 6 à 7 prestations maximum pour la soirée). .

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Scène-Ouverte takes place from 8:30 pm at Les Wagons. It’s a chance to try out and share songs, texts, music and short plays with an audience…… .

L’événement Scène-Ouverte aux Wagons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme