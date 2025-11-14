Scène ouverte avec Pop Up West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

Scène ouverte avec Pop Up West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Musiciens, chanteurs et chanteuses, c’est votre moment de briller !

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle où la scène vous attend.

Que vous soyez un artiste chevronné ou un talent en herbe, venez partager votre passion et votre créativité avec un public chaleureux. Profitez d’une ambiance conviviale, échangez avec d’autres artistes et laissez la magie de la musique opérer.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous exprimer et de vous faire entendre ! Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! .

