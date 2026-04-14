Scène ouverte « Bellevue a du talent ! », Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes
Scène ouverte « Bellevue a du talent ! », Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Scène ouverte « Bellevue a du talent ! » Mercredi 22 avril, 18h00 Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00
Venez participer à la 6e édition de la scène ouverte « Bellevue a du talent » ouverte aux premières scènes, danse, chant, percussion, musique… lancez-vous !
Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD 25 Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bellevue@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 44 22 »}]
La 6e édition de la scène ouverte « Bellevue a du talent » ouverte aux premières scènes, danse, chant, percussion, musique… lancez-vous ! scène ouverte musique
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