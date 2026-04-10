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Scène ouverte « Bellevue a du talent ! » Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Scène ouverte « Bellevue a du talent ! » Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Scène ouverte « Bellevue a du talent ! » Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet

Adresse : 25 Rue du Jamet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

Venez participer à la 6e édition de la scène ouverte « Bellevue a du talent » ouverte aux premières scènes, danse, chant, percussion, musique… lancez-vous !

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr 02 40 46 44 22


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