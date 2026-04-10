Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Venez participer à la 6e édition de la scène ouverte « Bellevue a du talent » ouverte aux premières scènes, danse, chant, percussion, musique… lancez-vous !

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

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