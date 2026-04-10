Scène ouverte « Bellevue a du talent ! » Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes
Scène ouverte « Bellevue a du talent ! » Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 – 21:00
Gratuit : oui Tout public
Venez participer à la 6e édition de la scène ouverte « Bellevue a du talent » ouverte aux premières scènes, danse, chant, percussion, musique… lancez-vous !
Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr 02 40 46 44 22
Afficher la carte du lieu Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- L’Oiseau de Prométhée, Mixt, Nantes 10 avril 2026
- Les Grandes oubliées – Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes d’après Titiou LECOQ, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes 10 avril 2026
- Connaissance du “parler chien” et gestion des interactions Square Vertais Nantes 11 avril 2026
- Messmer : 13Hz Cité des Congrès Nantes 11 avril 2026
- Franjo Cité des Congrès Nantes 11 avril 2026