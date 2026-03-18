Scène ouverte Salle des fêtes Bésayes

Scène ouverte

Salle des fêtes Bibliothèque de Besayes Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Scène ouverte à Bésayes Tous les talents bienvenus !

Envie de partager votre art ou de découvrir des performances locales ?

Que vous aimiez musique, chant, danse, théâtre, magie, cirque, slam, beatbox ou humour, cette scène est faite pour vous !

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Salle des fêtes Bibliothèque de Besayes Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 23 06 bibliotheque.besayes26@laposte.net

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English :

Open stage in Bésayes: all talents welcome!

Want to share your art or discover local performances?

Whether you like music, song, dance, theater, magic, circus, slam, beatbox or humor, this is the stage for you!

L’événement Scène ouverte Bésayes a été mis à jour le 2026-03-14 par Valence Romans Tourisme