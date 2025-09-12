Scène ouverte Bluegrass Café de la Forge Guillac

vendredi 12 septembre 2025.

Scène ouverte Bluegrass

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

20:00:00

2025-09-12

Embarquez pour un voyage au cœur de la musique américaine avec Jean-Charles et Linda, qui animeront une scène ouverte aux accents Old Time & Bluegrass.

Musiciens, apportez vos instruments ! Que vous soyez passionné ou simple curieux, venez partager un moment chaleureux et authentique au Café de la Forge. À partir de 20h. Foodtrucks sur place pour se restaurer. .

