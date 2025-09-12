Scène ouverte Bluegrass Café de la Forge Guillac
Scène ouverte Bluegrass Café de la Forge Guillac vendredi 12 septembre 2025.
Scène ouverte Bluegrass
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Embarquez pour un voyage au cœur de la musique américaine avec Jean-Charles et Linda, qui animeront une scène ouverte aux accents Old Time & Bluegrass.
Musiciens, apportez vos instruments ! Que vous soyez passionné ou simple curieux, venez partager un moment chaleureux et authentique au Café de la Forge. À partir de 20h. Foodtrucks sur place pour se restaurer. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Scène ouverte Bluegrass Guillac a été mis à jour le 2025-09-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande