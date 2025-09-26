Scène ouverte Boeuf Latino Café de la Forge Guillac

Scène ouverte Boeuf Latino Café de la Forge Guillac vendredi 26 septembre 2025.

Scène ouverte Boeuf Latino

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Le vendredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes latino dansant. Venez avec vos instruments ! À 20h ! .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Scène ouverte Boeuf Latino Guillac a été mis à jour le 2025-09-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande