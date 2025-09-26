Scène ouverte Boeuf Latino Café de la Forge Guillac
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-09-26 20:00:00
Le vendredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes latino dansant. Venez avec vos instruments ! À 20h ! .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
