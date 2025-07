Scène ouverte Boeuf Trad’ Lignières

Scène ouverte Boeuf Trad’ Lignières dimanche 30 novembre 2025.

Scène ouverte Boeuf Trad’

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 18:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Avec leur incroyable maîtrise des instruments traditionnels, Grégory Jolivet et Daniel Langlois vous transporteront au cœur de la culture musicale traditionnelle.

Pour cette soirée, chaque note résonne comme un hommage à des traditions qui traversent les âges. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique traditionnelle et les curieux en quête de découvertes sonores. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 contact@bainsdouches-lignieres.fr

English :

With their incredible mastery of traditional instruments, Grégory Jolivet and Daniel Langlois will transport you to the heart of traditional musical culture.

German :

Mit ihrer unglaublichen Beherrschung der traditionellen Instrumente werden Grégory Jolivet und Daniel Langlois Sie in das Herz der traditionellen Musikkultur entführen.

Italiano :

Con la loro incredibile padronanza degli strumenti tradizionali, Grégory Jolivet e Daniel Langlois vi trasporteranno nel cuore della cultura musicale tradizionale.

Espanol :

Con su increíble dominio de los instrumentos tradicionales, Grégory Jolivet y Daniel Langlois le transportarán al corazón de la cultura musical tradicional.

