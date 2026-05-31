Scène Ouverte, Brasserie d’Orville, Louvres

Scène Ouverte Vendredi 26 juin, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T00:00:00+02:00

Viens exprimer tes talents de musicien. Ouvert à tout le monde, viens jouer avec d’autres musiciens, ou juste profiter de la bonne ambiance.

Tu chantes ? Tu fais de la gratte ? Clarinette ? Triangle ? Creamo ?

SUPER !

On te laisse l’occasion de pouvoir exprimer ton talent à travers une scène ouverte. C’est ouvert à tout le monde. Le principe est simple : tu viens, tu discutes avec les musiciens sur place et tu peux jouer comme tu l’entends !

❓ Pour se rencarder à l’avance entre zicos, n’hésite pas à poser tes questions sur la page de l’évènement et échanger avec les autres musiciens. Guillaume Viollet sera aux manettes pour coordonner cette édition.

Et puis si t’es pas musicien, tu peux venir écouter tranquillou avec ta pinte. On garantit une bonne ambiance avec de bonnes ondes.

Alors, viens t’éclater !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ ON COMMENCE DÈS 17 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & musique ! CheerZ !

SCÈNE OUVERTE

Vendredi 26 juin

De 17 h à 00 h – Musique dès 17h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/79cpH07bu »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Viens exprimer tes talents de musicien. Ouvert à tout le monde, viens jouer avec d’autres musiciens, ou juste profiter de la bonne ambiance.