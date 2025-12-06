Scène ouverte Médiathèque Bressuire
Une scène offerte aux musiciens, chanteurs, rappeurs… amateurs. Quels que soient vos talents, l’écoute sera bienveillante et chaleureuse ! Si vous souhaitez participer, contactez l’espace musique.
Avec la complicité du Conservatoire de musique de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.
Tout public, réservation conseillée. .
Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
