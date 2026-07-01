Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis ! bistrot des lacs Laives

Informations pratiques

Laives

Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis !

bistrot des lacs Lacs de Laives Laives Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16

Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis ! Au bistrot des lacs, le 9 juillet, le groupe RedDawn fera une représentation à partir de 20h et le 16 juillet à 20h le groupe Just Married Band fera aussi une représentation. .

bistrot des lacs Lacs de Laives Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 80 96

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English : Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis !

L’événement Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis ! Laives a été mis à jour le 2026-07-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne