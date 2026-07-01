Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis ! bistrot des lacs Laives
jeudi 9 juillet 2026 · bistrot des lacs · Laives
Informations pratiques
Laives
Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis !
bistrot des lacs Lacs de Laives Laives Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16
Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis ! Au bistrot des lacs, le 9 juillet, le groupe RedDawn fera une représentation à partir de 20h et le 16 juillet à 20h le groupe Just Married Band fera aussi une représentation. .
bistrot des lacs Lacs de Laives Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 80 96
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English : Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis !
L’événement Scène ouverte c’est l’été tous les jeudis ! Laives a été mis à jour le 2026-07-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne