Scène ouverte Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Exprimez vos talents ou venez découvrir des artistes locaux dans une soirée conviviale et festive. La scène est à vous, une fois par trimestre !

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Showcase your talents or discover local artists in a friendly, festive evening. The stage is yours, once a quarter!

German :

Bringen Sie Ihre Talente zum Ausdruck oder entdecken Sie lokale Künstler in einem geselligen und festlichen Abend. Die Bühne gehört Ihnen, einmal im Quartal!

Italiano :

Mettete in mostra il vostro talento o venite a scoprire gli artisti locali in una serata amichevole e festosa. Il palco è vostro, una volta al trimestre!

Espanol :

Muestre su talento o venga a descubrir a los artistas locales en una velada amistosa y festiva. El escenario es tuyo, ¡una vez al trimestre!

