Scène ouverte Clamons & chantons la poésie Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Scène ouverte Clamons & chantons la poésie

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

2026-03-21

Vous aimez la poésie, le slam ? Vous souhaitez faire entendre vos propres textes ou ceux de vos auteur.e.s préféré.e.s ?

N’hésitez plus ! Venez partager ou tout simplement écouter de la poésie (chantée ou non) lors de cette scène ouverte.

Avec la chorale Cantabile du Conservatoire et l’Académie d’Art Vocal Eden Palace.

À l’occasion du Printemps des Poètes. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

