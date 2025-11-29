Scène Ouverte Concert de Harpe Celtique Guebwiller
34 rue des dominicains Guebwiller Haut-Rhin
On Saturday, November 29 at 10:30 a.m., enter a refined and surprising musical universe in the CDMC’s partothèque with La Sardane, a Celtic harp ensemble, for a program combining classical, world music and contemporary creations.
Le samedi 29 novembre à 10h30, entrez dans un univers musical raffiné et surprenant dans la partothèque du CDMC avec La Sardane, ensemble de harpes celtiques, pour un programme mêlant classiques, musiques du monde et créations contemporaines.
Entre pièces virtuoses et textes lus par les enfants, la poésie et l’émotion se tissent pour un moment vivant et chaleureux. Entrée libre sur réservation 03 68 00 12 12. 0 .
34 rue des dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 00 12 12 contact@cdmcalsace.com
Sabato 29 novembre alle 10.30, entrate in un universo musicale raffinato e sorprendente nella partothèque del CDMC con La Sardane, un ensemble di arpe celtiche, per un programma che unisce musica classica, world music e creazioni contemporanee.
El sábado 29 de noviembre a las 10:30 h, entre en un universo musical refinado y sorprendente en la partothèque del CDMC con La Sardane, conjunto de arpas celtas, para un programa que combina música clásica, músicas del mundo y creaciones contemporáneas.
