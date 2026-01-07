Scène ouverte – CONCERT FAMILLE WE OFF Ecole Alésia Paris

Pendant 3 heures, les musiciens amateurs du Pavillon de la Sirène vous proposent des concerts variés : musique classique, musique de film, jazz… Il y en aura pour tous les goûts !

Dans le cadre des WE OFF nous vous donnons rendez-vous sous le préau de l’école Alésia.

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Ecole Alésia 3 Rue d’alésia 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/scene-ouverte-concert-famille-we +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



