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Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Avec la participation des classes de

Piano de D.
Ghiandai

Clarinette
de F. Moine

Chant de S. Hata et A. Nakamura

Composition
assistée par ordinateur de
S. Magnin

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Le conservatoire Gabriel Fauré vous invite au concert.
Le jeudi 16 avril 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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