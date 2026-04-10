Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Avec la participation des classes de

Piano de D.

Ghiandai

Clarinette

de F. Moine

Chant de S. Hata et A. Nakamura

Composition

assistée par ordinateur de

S. Magnin

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Le conservatoire Gabriel Fauré vous invite au concert.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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