Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 16 avril 2026.
Avec la participation des classes de
Piano de D.
Ghiandai
Clarinette
de F. Moine
Chant de S. Hata et A. Nakamura
Composition
assistée par ordinateur de
S. Magnin
Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Le conservatoire Gabriel Fauré vous invite au concert.
Le jeudi 16 avril 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T19:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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