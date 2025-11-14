Scène ouverte Contes et rencontres La Maison des possibles Nyons
Scène ouverte Contes et rencontres La Maison des possibles Nyons vendredi 14 novembre 2025.
Scène ouverte
La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
37e festival des Arts du conte et de la parole
.
La Maison des possibles 16-18 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 contesetrencontres.nyons@gmail.com
English :
37th Festival of Storytelling and the Spoken Word
German :
37. Festival der Erzählkunst und des Wortes
Italiano :
37° Festival della narrazione e della parola parlata
Espanol :
37º Festival de Cuentacuentos y de la Palabra Hablada
L’événement Scène ouverte Nyons a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale