Scène ouverte ‘Corps et pixels’ Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

Scène ouverte ‘Corps et pixels’

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Chant, théâtre, slam, danse, poésie… ou toute autre forme d’expression qui traverse le corps et… parfois, les écrans !

Dans le cadre de l’événement ‘Virtuel ! Et alors ?’

Entrée et participation gratuites Pour vous accueillir au mieux, nous demandons de vous inscrire pour participer

Devant un public toujours prêt à être surpris, les talents se révèlent, les audaces s’assument, et les frontières entre réel et virtuel deviennent poreuses.

Toutes les pratiques artistiques sont les bienvenues, analogiques, numériques… ou quelque part entre les deux…

À vos neurones, qu’ils soient bien humains ou un peu augmentés,

À vos costumes, en chair, en pixels ou en paillettes,

Faites chauffer les cordes vocales, vibrer les corps et crépiter les idées !

Le compte à rebours est lancé branchez vos inspirations, déconnectez vos doutes, et laissez passer le flux.



Vous chantez sous la douche ou en live sur votre réseau préféré ?

Vous déclamez face au miroir… ou à votre webcam ?

Vous dansez avec un balai ou un avatar ?

Vous jonglez avec les mots, les objets ou les filtres ?

Vous avez un talent caché… ou en cours de téléchargement ?

Que vous soyez en solo, en duo, en tribu, en version organique ou hybride, la scène est à vous.

Et si vous êtes curieux·se, ami·e, humanoïde ou cyborg, venez voir ce que ça fait, quand les corps rencontrent les pixels… et que la magie opère, bien en vrai. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

Singing, theater, slam, dance, poetry? Or any other form of expression that flows through the body and… sometimes, onto the screen!

L’événement Scène ouverte ‘Corps et pixels’ Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)