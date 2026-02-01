Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture Yacht Club Granville
Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture Yacht Club Granville dimanche 8 février 2026.
Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture
Yacht Club Rue des Isles Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Préparez vous pour une après-midi de créativité et d’expression ! Rejoignez nous au Yacht Club de Granville pour un événement slam agréable.
La scène débutera par un atelier d’écriture, animé par Philipe Leboucher, dit BouBouch .
Nous accueillerons nos amis de Rennes Alias Rayou et Victor Âm.
Informations pratiques
– Atelier d’écriture de 15h00 à 15h45
– Inscriptions Ouverture des inscriptions à partir de 14h30
– Début des performances 15h45
– Contact Pour plus d’infos et inscriptions, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com
Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante ! .
Yacht Club Rue des Isles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture Granville a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Granville Terre et Mer