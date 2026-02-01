Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture Yacht Club Granville

Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture Yacht Club Granville dimanche 8 février 2026.

Yacht Club Rue des Isles Granville Manche

Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Préparez vous pour une après-midi de créativité et d’expression ! Rejoignez nous au Yacht Club de Granville pour un événement slam agréable.

La scène débutera par un atelier d’écriture, animé par Philipe Leboucher, dit BouBouch .
Nous accueillerons nos amis de Rennes Alias Rayou et Victor Âm.

Informations pratiques
– Atelier d’écriture de 15h00 à 15h45
– Inscriptions Ouverture des inscriptions à partir de 14h30
– Début des performances 15h45
– Contact Pour plus d’infos et inscriptions, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com

Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante !   .

+33 6 40 15 48 30 

