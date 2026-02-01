Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture Yacht Club Granville

Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture

Yacht Club Rue des Isles Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Préparez vous pour une après-midi de créativité et d’expression ! Rejoignez nous au Yacht Club de Granville pour un événement slam agréable.

La scène débutera par un atelier d’écriture, animé par Philipe Leboucher, dit BouBouch .

Nous accueillerons nos amis de Rennes Alias Rayou et Victor Âm.

Informations pratiques

– Atelier d’écriture de 15h00 à 15h45

– Inscriptions Ouverture des inscriptions à partir de 14h30

– Début des performances 15h45

– Contact Pour plus d’infos et inscriptions, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com

Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante ! .

Yacht Club Rue des Isles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Scène ouverte de Slam Atelier d’écriture Granville a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Granville Terre et Mer