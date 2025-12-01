Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Yacht Club Granville

Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture

Yacht Club Rue des Isles Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Préparez-vous pour une après-midi de créativité et d’expression, proposée par Presqu’île de poésie.

Qu’est-ce que le slam ?

Le slam est un espace où chacun peut exprimer librement ses pensées et ses émotions. Que vous souhaitiez improviser ou partager un texte écrit, tout est permis ! Trois minutes sur scène pour faire rire, pleurer ou réfléchir ; c’est votre moment.

Aucune pression, cet événement est ouvert à toutes et tous. Que vous soyez un artiste confirmé ou que vous découvriez le slam pour la première fois, votre voix est la bienvenue, et le public sera là pour vous écouter avec bienveillance.

Inscription préalable recommandée.

Début de la restitution et de la scène à 15h30.

Venez partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante. .

Yacht Club Rue des Isles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30

English : Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture

L’événement Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Granville a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Granville Terre et Mer