Scène ouverte de Slam – Rue des Isles Granville, 18 mai 2025 15:00, Granville.

Manche

Scène ouverte de Slam Rue des Isles Granville Granville Manche

Tarif : – –

Date : 2025-05-18

Début : 2025-05-18 15:00:00

fin : 2025-05-18 17:30:00

Date(s) :

2025-05-18

Préparez vous pour une après-midi de créativité et d’expression ! Rejoignez nous au Yacht Club de Granville pour un événement slam agréable.

Informations pratiques

– Inscriptions Ouverture des inscriptions à partir de 14h30

– Début des performances 15h00

– Contact Pour plus d’infos, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com

Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante !

Rue des Isles Granville

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30 presquiledepoesie@gmail.com

English : Scène ouverte de Slam

Get ready for an afternoon of creativity and expression! Join us at the Granville Yacht Club for a fun-filled slam event.

Practical information

– Registration: Registration opens at 2:30 p.m

– Start of performances: 3:00 p.m

– Contact: For further information, write to presquiledepoesie@gmail.com

Come one, come all to share, discover and enjoy a convivial moment of living poetry!

German :

Machen Sie sich bereit für einen Nachmittag voller Kreativität und Ausdruckskraft! Treffen Sie sich mit uns im Yachtclub von Granville für eine angenehme Slam-Veranstaltung.

Praktische Informationen

– Anmeldung: Die Anmeldung ist ab 14.30 Uhr geöffnet

– Beginn der Auftritte: 15.00 Uhr

– Kontakt: Für weitere Informationen schreiben Sie an presquiledepoesie@gmail.com

Kommen Sie zahlreich, um sich auszutauschen, zu entdecken und einen geselligen Moment rund um die lebendige Poesie zu genießen!

Italiano :

Preparatevi a un pomeriggio di creatività ed espressione! Unitevi a noi al Granville Yacht Club per un divertente evento di slam.

Informazioni pratiche:

– Registrazione: le iscrizioni aprono alle 14.30

– Inizio delle esibizioni: ore 15.00

– Contatti: Per ulteriori informazioni, scrivere a presquiledepoesie@gmail.com

Venite tutti a condividere, scoprire e godere di un momento conviviale di poesia viva!

Espanol :

¡Prepárate para una tarde de creatividad y expresión! Únase a nosotros en el Granville Yacht Club para disfrutar de un agradable evento de slam.

Información práctica:

– Inscripción: La inscripción se abre a las 14:30

– Inicio de las actuaciones: 15:00

– Contacto: Para más información, escriba a presquiledepoesie@gmail.com

Vengan todos a compartir, descubrir y disfrutar de un momento de convivencia en torno a la poesía viva

