Scène ouverte de Slam Yacht Club de Granville Granville

Scène ouverte de Slam

Yacht Club de Granville Rue des Isles Granville Manche

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

2025-11-16

Le slam est un espace où chacun peut exprimer librement ses pensées et ses émotions.

Que vous souhaitiez improviser ou partager un texte écrit, tout est permis ! Trois minutes sur scène pour faire rire, pleurer ou réfléchir ; c’est votre moment.

Contact presquiledepoesie@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/887891422808925. .

Yacht Club de Granville Rue des Isles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30 franck.lenoel@wanadoo.fr

