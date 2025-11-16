Scène ouverte de Slam Yacht Club de Granville Granville
Scène ouverte de Slam Yacht Club de Granville Granville dimanche 16 novembre 2025.
Scène ouverte de Slam
Yacht Club de Granville Rue des Isles Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Le slam est un espace où chacun peut exprimer librement ses pensées et ses émotions.
Que vous souhaitiez improviser ou partager un texte écrit, tout est permis ! Trois minutes sur scène pour faire rire, pleurer ou réfléchir ; c’est votre moment.
Contact presquiledepoesie@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/887891422808925. .
Yacht Club de Granville Rue des Isles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30 franck.lenoel@wanadoo.fr
English : Scène ouverte de Slam
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Scène ouverte de Slam Granville a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Granville Terre et Mer