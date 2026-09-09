Scène ouverte de théâtre d’impro Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
vendredi 13 novembre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Scène ouverte de théâtre d’impro
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Laissez-vous embarquer dans cette nouvelle scène ouverte improvisée animée par des membres de La SLIP La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote !
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Let yourself be swept away by this new improvised open-stage performance led by members of La SLIP—La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote!
L’événement Scène ouverte de théâtre d’impro Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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