Scène ouverte de théâtre d’impro Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

vendredi 13 novembre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac

Informations pratiques

Chadrac

Scène ouverte de théâtre d’impro

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Laissez-vous embarquer dans cette nouvelle scène ouverte improvisée animée par des membres de La SLIP La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote !

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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Let yourself be swept away by this new improvised open-stage performance led by members of La SLIP—La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote!

L’événement Scène ouverte de théâtre d’impro Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay