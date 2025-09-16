Scène ouverte Denis Gaud et son orchestre Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence
Scène ouverte Denis Gaud et son orchestre
Début : 2026-03-15 17:00:00
Ces trois musiciens par l’entremise de leurs voix, guitares, contrebassine et percuterie façon guinguette, kidnappent et malmènent allègrement la chanson internationale.
Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86
English :
With their vocals, guitars, double bass and guinguette-style percussion, these three musicians happily kidnap and mishandle international chanson.
