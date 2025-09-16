Scène ouverte Denis Gaud et son orchestre Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Scène ouverte Denis Gaud et son orchestre

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Ces trois musiciens par l’entremise de leurs voix, guitares, contrebassine et percuterie façon guinguette, kidnappent et malmènent allègrement la chanson internationale.

English :

With their vocals, guitars, double bass and guinguette-style percussion, these three musicians happily kidnap and mishandle international chanson.

